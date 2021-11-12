Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині хочуть вимагати від вакцинованих ще й тест для доступу на заходи

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:57

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан виступив за посилення правил доступу на масові заходи, наприклад, на різдвяні ринки, з огляду на зростання числа заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Algemeine Zeitung.

"Інакше це буде гіркий грудень для всієї країни" - сказав Шпан.

Так званого правила 3-G – щеплений, видужав чи має негативний тест – на думку міністра,  буде недостатньо. Шпан висловився за те, щоб доступ до публічних заходів був дозволений лише тим, хто був вакцинований і одужав і на додачу має негативний тест, який слід робити щоденно. Він назвав це "2G-плюс".

Міністр планує підписати розпорядження, згідно з яким тести на коронавірус знову стануть безкоштовними для громадян. Документ набуде чинності в суботу, сказав Шпан.

Міністр наголосив, що якщо нічого не робити зараз, кількість випадків подвоюватиметься кожні два тижні.

Він також використав формулювання, що нагадує попередження канцлерки Ангели Меркель на початку пандемії навесні 2020 року: "Ситуація серйозна, і я рекомендую всім нам поставитися до неї серйозно".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"