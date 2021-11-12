У Німеччині хочуть вимагати від вакцинованих ще й тест для доступу на заходи

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан виступив за посилення правил доступу на масові заходи, наприклад, на різдвяні ринки, з огляду на зростання числа заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Algemeine Zeitung.

"Інакше це буде гіркий грудень для всієї країни" - сказав Шпан.

Так званого правила 3-G – щеплений, видужав чи має негативний тест – на думку міністра, буде недостатньо. Шпан висловився за те, щоб доступ до публічних заходів був дозволений лише тим, хто був вакцинований і одужав і на додачу має негативний тест, який слід робити щоденно. Він назвав це "2G-плюс".

Міністр планує підписати розпорядження, згідно з яким тести на коронавірус знову стануть безкоштовними для громадян. Документ набуде чинності в суботу, сказав Шпан.

Міністр наголосив, що якщо нічого не робити зараз, кількість випадків подвоюватиметься кожні два тижні.

Він також використав формулювання, що нагадує попередження канцлерки Ангели Меркель на початку пандемії навесні 2020 року: "Ситуація серйозна, і я рекомендую всім нам поставитися до неї серйозно".