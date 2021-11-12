В Германии хотят требовать от вакцинированных еще и тест для доступа на мероприятия

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан выступил за усиление правил доступа на массовые мероприятия, например на рождественские рынки, учитывая рост числа заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Algemeine Zeitung.

"Иначе это будет горький декабрь для всей страны", - сказал Шпан.

Так называемого правила 3-G – привит, выздоровел или имеет отрицательный тест – по мнению министра, будет недостаточно. Шпан высказался за то, чтобы доступ к публичным мероприятиям был разрешен только тем, кто был вакцинирован или выздоровлел и вдобавок имеет отрицательный тест, который следует делать ежедневно. Он назвал это "2G-плюс".

Министр планирует подписать распоряжение, согласно которому тесты на коронавирус снова станут бесплатными для граждан. Документ вступит в силу в субботу, сказал Шпан.

Министр подчеркнул, что если ничего не делать сейчас, количество случаев будет удваиваться каждые две недели.

Он также использовал формулировку, напоминающую предупреждение канцлера Ангелы Меркель в начале пандемии весной 2020 года: "Ситуация серьезная, и я рекомендую всем нам отнестись к ней серьезно".