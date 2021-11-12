Єврокомісія пропонує 22 млн євро на охорону польсько-білоруського кордону в 2022 році - ЗМІ

Єврокомісія в бюджеті на 2022 рік запропонувала використати 25 млн євро на захист кордону з Білоруссю.

Про це повідомила корреспондентка "Польського радіо", пише "Європейська правда".

Напередодні Єврокомісія підтвердила свою думку про те, що вона не перераховуватиме кошти ЄС на "колючий дріт" на зовнішніх кордонах ЄС. Втім вона зазначила, що має кошти, зокрема, на системи спостереження.

Представник Єврокомісії Адальберт Янц відзначив, що кошти Європейського Союзу можуть бути використані для посилення прикордонного контролю у державах-членах шляхом співфінансування інфраструктури, систем спостереження та обладнання, але не для закупівлі колючого дроту чи будівництва стін.

Як відомо, з 8 листопада до кордону Білорусі з Польщею підійшла безпрецедентно велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після невдалих спроб перейти кордон ЄС вони розбили табір і відтоді залишаються в ньому. 11 листопада у Польщі повідомили про нові спроби силового перетину кордону.

ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

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