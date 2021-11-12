Еврокомиссия предлагает 22 млн евро на охрану польско-белорусской границы в 2022 году - СМИ

Еврокомиссия в бюджете на 2022 год предложила использовать 25 млн евро в защиту границы с Беларусью.

Об этом сообщила корреспондентка "Польского радио", пишет "Европейская правда".

Накануне Еврокомиссия подтвердила свое мнение о том, что она не будет перечислять средства ЕС на "колючую проволоку" на внешних границах ЕС. Впрочем, она отметила, что имеет средства, в частности, на системы наблюдения.

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц отметил, что средства Европейского Союза могут использоваться для усиления пограничного контроля в государствах-членах путем софинансирования инфраструктуры, систем наблюдения и оборудования, но не для закупки колючей проволоки или строительства стен.

Как известно, с 8 ноября к границе Беларуси с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.

ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

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