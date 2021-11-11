У Польщі заявили про нову спробу штурму кордону мігрантами

У Польщі заявили, що пізно ввечері у середу в околицях міста Біловежа сталася спроба силового перетину кордону великою групою мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RMF24.

Як повідомила представниця прикордонної служби Польщі Евеліна Щепанська, солдатів і офіцерів закидали гілками та камінням.

Повідомляється, що група мігрантів в околицях Біловежі могла налічувати навіть 300-400 осіб.

Однак до нелегального перетину кордону не дійшло. На місце прибули близько 30 поліціянтів. Повідомляється, що польські військові здійснили кілька пострілів у повітря.

Заступник голови МВС Бартош Гродецький повідомив, що через залучення правоохоронців в урочистостях до Дня Незалежності можливий штурм кордону ввечері. "Ми до цього готові", - запевнив він.

Загалом за останню добу було 468 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, повідомили польські прикордонники. Стосовно 42 іноземців було прийнято рішення про видворення з території Республіки Польща.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

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