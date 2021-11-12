У ЄС стривожені повідомленнями про плани російського вторгнення в Україну

В ЄС називають тривожними повідомлення щодо російського військового нарощування поблизу кордонів України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", проце заявив речник ЄС Пітер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"ЄС є безпосереднім сусідом України і звісно ми дуже пильно стежимо за ситуацією. Це питання вже обговорювалося в квітні міністрами закордонних справ, коли вони присвятили розмову російському війському нарощуванню біля українських кордонів і в незаконно анексованому Криму. І з тієї пори ми як Європейський союз працюємо над тим, щоб збільшити стійкість України. І звісно ж ми продовжуємо стежити за ситуацією" - зазначив він.

"Інформація, яку ми наразі отримували від партнерів, тривожна. Ми також обговорюємо її з нашими партнерами, з США, Британією та іншими, щоб зрозуміти, як ситуація розвиватиметься далі. У випадку розвитку ми відкриті до подальших кроків, якщо такі будуть потрібні" - заявив Стано.

Він зазначив, що коли йдеться про стандарні військові навчання, є певні правила і процедури, які передбачають серед іншого вчасне інформування партнерів про них. За його словами, Росія цього не робила.

Він нагадав, що в понеділок у глав МЗС буде можливість під час Ради ЄС обговорити це питання.

"Це також буде можливість оцінити, чи потрібні якісь кроки у відповідь" - сказав представник ЄС.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.