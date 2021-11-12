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Укр / Рус

В ЕС встревожены сообщениями о планах российского вторжения в Украину

Пятница, 12 ноября 2021, 13:34

В ЕС называют тревожными сообщения о российском военном наращивании вблизи границ Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил представитель ЕС Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"ЕС является непосредственным соседом Украины и, конечно, мы очень пристально следим за ситуацией. Этот вопрос уже обсуждался в апреле министрами иностранных дел, когда они посвятили разговор российскому военному наращиванию у украинских границ и в незаконно аннексированном Крыму. И с тех пор мы, как Европейский союз, работаем над тем, чтобы увеличить устойчивость Украины. И, конечно же, мы продолжаем следить за ситуацией" - отметил он.

"Информация, которую мы получали от партнеров, тревожная. Мы также обсуждаем ее с нашими партнерами, США, Британии и другими, чтобы понять, как ситуация будет развиваться дальше. В случае развития мы открыты для дальнейших шагов, если таковые будут нужны", - заявил Стано.

Он отметил, что когда речь идет о стандартных военных учениях, есть определенные правила и процедуры, которые предусматривают среди прочего своевременное информирование партнеров о них. По его словам, Россия этого не делала.

Он напомнил, что в понедельник у глав МИД будет возможность во время Совета ЕС обсудить этот вопрос.

"Это также будет возможность оценить, нужны ли какие-то ответные шаги" - сказал представитель ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не делились с европейскими правительствами. По словам чиновников, знакомых с мнением администрации, они подкреплены общедоступными доказательствами.

В Кремле назвали безосновательным нагнетанием заявления США о планах российского вторжения в Украину.

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США Донбасс и ОРДЛО Россия
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