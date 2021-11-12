"Антонов" вперше підписав 5-річний контракт за програмою перевезень НАТО та ЄС

Державне підприємство "Антонов" вперше підписало контракт на 5 років щодо використання його літаків за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Про це розповіли представники підприємства на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

За новим контрактом ДП "Антонов" має надавати два літаки Ан-124-100 на постійній основі. Вони мають бути в режимі очікування в аеропорту німецького міста Лейпциг. За додатковим запитом ДП "Антонов" має надати ще три літаки.

Крім цього, за програмою SALIS для потреб країн НАТО та ЄС можуть використовуватися літаки "Мрія", "Антей" та літаки Ан-26, Ан-74.

За умовами контракту, літаки повинні бути розміщені на території однієї з країн-учасниць. Розміщення літаків у Лейпцигу значно спрощує процедуру перевезень і дозволяє забезпечити їх оперативність.

Попередній контракт за програмою SALIS був підписаний у 2019 році на три роки. Він завершується 31 грудня 2021 року.

Учасниками SALIS є дев'ять держав: Бельгія, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Німеччина, Норвегія, Угорщина і Франція.

Нагадаємо, у травні за програмою SALIS українські вантажні літаки були залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Українські вантажні літаки минулого року активно використовувалися для перевезення медичних вантажів під час спалаху пандемії коронавірусу.

Детальніше про місії українських літаків читайте у статті - "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію