"Антонов" впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС

Государственное предприятие "Антонов" впервые подписало контракт на 5 лет об использовании его самолетов по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Об этом рассказали представители предприятия на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По новому контракту ГП "Антонов" должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе. Они должны быть в режиме ожидания в аэропорту немецкого города Лейпциг. По дополнительному запросу "Антонов" должен предоставить еще три самолета.

Кроме того, по программе SALIS для нужд стран НАТО и ЕС могут использоваться самолеты "Мрия", "Антей" и самолеты Ан-26, Ан-74.

По условиям контракта самолеты должны быть размещены на территории одной из стран-участниц. Размещение самолетов в Лейпциге значительно упрощает процедуру перевозок и позволяет обеспечить их оперативность.

Предыдущий контракт по программе SALIS был подписан в 2019 году на три года. Он завершается 31 декабря 2021 года.

Участниками SALIS являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция.

Напомним, в мае украинские транспортные самолеты по программе SALIS были привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Украинские грузовые самолеты в прошлом году активно использовались для перевозки медицинских грузов во время вспышки пандемии коронавируса.

Подробнее о миссии украинских самолетов читайте в статье - "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию