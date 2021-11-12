Депутати парламенту Латвії не зможуть голосувати і отримувати зарплату без COVID-сертифіката

Депутати Сейму Латвії, які не мають сертифіката COVID-19, з понеділка не зможуть брати участь у пленарних засіданнях, а також у засіданнях комісій парламенту.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження роботи депутатів Сейму виявилися жорсткішими, ніж передбачалося раніше. Якщо спочатку передбачалося заборонити невакцинованим парламентарям відвідувати очні засідання, то тепер вони не зможуть брати участь і в тих засіданнях, які відбуваються у віддаленому форматі.

Депутати мають показати сертифікат парламентській Комісії з мандатів, етики та заяв, якщо раніше не надали цей документ адміністрації Сейму.

На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати депутатів, у яких немає сертифіката і вони не можуть брати участь у засіданнях. Таким депутатам не виплачуватиметься зарплата та компенсації.

Як тільки депутат пред'явить сертифікат — зможе знову брати участь у засіданнях, а також отримувати зарплату і компенсації.

Єдиною причиною, що виправдовує, відсутність сертифіката — є висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

З 15 листопада також зупиняються повноваження депутатів самоврядування, які не зможуть пред'явити сертифікат.

Нагадаємо, у Латвії встановили кримінальну відповідальність за отримання підробленого сертифіката, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, перенесену хворобу або результати тестування.

Раніше уряд Латвії затвердив нові правила, згідно з якими для щеплених і перехворілих на коронавірус з 15 листопада скасують багато обмежень.