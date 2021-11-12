Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Депутати парламенту Латвії не зможуть голосувати і отримувати зарплату без COVID-сертифіката

П'ятниця, 12 листопада 2021, 17:01

Депутати Сейму Латвії, які не мають сертифіката COVID-19, з понеділка не зможуть брати участь у пленарних засіданнях, а також у засіданнях комісій парламенту.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження роботи депутатів Сейму виявилися жорсткішими, ніж передбачалося раніше. Якщо спочатку передбачалося заборонити невакцинованим парламентарям відвідувати очні засідання, то тепер вони не зможуть брати участь і в тих засіданнях, які відбуваються у віддаленому форматі.

Депутати мають показати сертифікат парламентській Комісії з мандатів, етики та заяв, якщо раніше не надали цей документ адміністрації Сейму.

На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати депутатів, у яких немає сертифіката і вони не можуть брати участь у засіданнях. Таким депутатам не виплачуватиметься зарплата та компенсації.

Як тільки депутат пред'явить сертифікат — зможе знову брати участь у засіданнях, а також отримувати зарплату і компенсації.

Єдиною причиною, що виправдовує, відсутність сертифіката — є висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

З 15 листопада також зупиняються повноваження депутатів самоврядування, які не зможуть пред'явити сертифікат.

Нагадаємо, у Латвії встановили кримінальну відповідальність за отримання підробленого сертифіката, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, перенесену хворобу або результати тестування.

Раніше уряд Латвії затвердив нові правила, згідно з якими для щеплених і перехворілих на коронавірус з 15 листопада скасують багато обмежень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"