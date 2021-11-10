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Латвія виходить з локдауну, обмеження для невакцинованих залишать

Середа, 10 листопада 2021, 10:17

Уряд Латвії затвердив нові правила, згідно з якими для щеплених і перехворілих на коронавірус з 15 листопада скасують багато обмежень.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

До 15 листопада у всіх працівників громадського сектору має бути на руках сертифікат COVID-19. Ті працівники приватного бізнесу, до яких висунуто вимогу щепитися, мають пред'явити сертифікат не пізніше 15 грудня - за умови, якщо вони розпочали вакцинацію не пізніше 15 листопада.

Вакциновані контактні особи можуть не дотримуватись карантину та працювати, якщо тестування показало негативний результат на Covid-19. Таке тестування організує роботодавець власним коштом перед початком робочого дня чи зміни.

Усі школярі повертаються до очного навчання. У 7-12 класах дозволено відправляти учнів на віддалене навчання на 5 робочих днів на місяць. Рішення школи або класів про перехід на віддалене навчання через спалах коронавірусу залишено адміністрації навчального закладу та самоврядуванню.

Нещепленим жителям Латвії будуть доступні лише невеликі магазини товарів першої необхідності (продуктові, аптеки, АЗС тощо).

Також нещеплені зможуть отримувати основні послуги, пов'язані з дотриманням прав людини та базовими потребами. Для щеплених і перехворілих працюватимуть інші магазини та послуги.

Повністю заборонені всім мешканцям лише очні послуги у приміщеннях, пов'язані з розвагами, азартними іграми, атракціонами. У вихідні будуть закриті великі торгові центри.

В кінці жовтня Латвія зареєструвала нові максимуми заражень, що майже вдвічі перевищили рекорди попередніх хвиль. З початку листопада крива захворюваності поступово спадає.

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Латвія Карантин Коронавірус
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