Латвія ввела кримінальну відповідальність за отримання підробленого COVID-сертифіката

Сейм Латвії у четвер схвалив у остаточному читанні поправки до Кримінального закону, встановивши кримінальну відповідальність за отримання підробленого сертифікату, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, перенесену хворобу або результати тестування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Delfi.

Закон передбачає покарання за таке порушення у вигляді позбавлення волі на строк до одного року, короткострокового позбавлення волі, примусових робіт або штрафу.

Від кримінальної відповідальності можуть бути звільнені ті, хто добровільно повідомить про подію після скоєння кримінального злочину і активно сприятиме її розслідуванню.

Закон також посилює відповідальність за пропозицію чи передачу матеріальних цінностей, власності чи інших благ особисто чи через посередника співробітнику державної чи муніципальної установи, який не є державною посадовою особою.

Передбачено, що таке порушення також каратиметься позбавленням волі на строк до одного року, короткочасним позбавленням волі, примусовими роботами чи штрафом. До цього часу покарання за таке порушення законом не передбачалося.

Зараз вакцинація є єдиним доступним інструментом боротьби з поширенням Covid-19. Це також є ключовою умовою для надання епідеміологічно безпечних послуг, а також безпечних умов праці, які необхідні як для економіки, так і для безперервного функціонування установ, наголошується в обґрунтуванні змін в інструкції до законопроєкту.

Новий порядок також застосовуватиметься у разі поширення інших захворювань, які спроможна обмежити вакцинація, зазначають автори змін до закону.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії затвердив нові правила, згідно з якими для щеплених і перехворілих на коронавірус з 15 листопада скасують багато обмежень.