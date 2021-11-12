Депутаты парламента Латвии не смогут голосовать и получать зарплату без COVID-сертификата

Депутаты Сейма Латвии, не имеющие сертификата COVID-19, с понедельника не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также в заседаниях комиссий парламента.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ограничения работы депутатов Сейма оказались более жесткими, чем предполагалось ранее. Если изначально предполагалось запретить невакцинированным парламентариям посещать очные заседания, то теперь они не смогут участвовать и в тех заседаниях, которые проходят в удаленном формате.

Депутаты должны показать сертификат парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, если ранее не предоставили этот документ администрации Сейма.

На ближайшем заседании Сейма комиссия должна назвать депутатов, у которых нет сертификата, и они не могут участвовать в заседаниях. Таким депутатам не будет выплачиваться зарплата и компенсация.

Как только депутат предъявит сертификат, сможет снова участвовать в заседаниях, а также получать зарплату и компенсации.

Единственной оправдывающей причиной отсутствие сертификата — заключение консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить.

С 15 ноября также останавливаются полномочия депутатов самоуправления, которые не смогут предъявить сертификат.

Напомним, в Латвии установили уголовную ответственность за получение поддельного сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или результаты тестирования.

Ранее правительство Латвии утвердило новые правила, согласно которым для привитых и переболевших коронавирусом с 15 ноября отменят многие ограничения.