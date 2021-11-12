10 країн ЄС викликають "дуже велику стурбованість" через COVID-19 - агентство

За оцінкою Європейського центру з контролю за захворюваннями (ECDC), ситуація з коронавірусом у 10 країнах Європейського союзу викликає "дуже велику стурбованість".

Про це агентство заявило у своїй останній щотижневій оцінці ризиків, повідомляє "Європейська правда".

Агентство попередило, що пандемія посилюється по всьому континенту.

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"Загальна епідеміологічна ситуація... характеризувалася високим і зростаючим загальним рівнем реєстрації випадків захворювання і низьким, але повільно зростаючим рівнем смертності", - заявляє ECDC.

"Згідно з прогнозами, у найближчі два тижні рівень реєстрації випадків захворювання, рівень смертності, кількість госпіталізацій, зокрема у інтенсивну терапію, збільшаться", - додається в оцінці.

Агентство перерахувало десять країн ЄС у найбільш проблемній категорії. Це Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, Греція, Угорщина, Нідерланди, Польща та Словенія.

"Країни з нижчим рівнем вакцинації, як і раніше, страждають найсильніше", - йдеться у повідомленні агентства.

13 країн - Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Норвегія, Румунія та Словаччина – оцінюються як такі, що викликають "велику стурбованість".

Три країни - Кіпр, Франція та Португалія - викликають "помірну стурбованість" та чотири країни - Італія, Мальта, Іспанія та Швеція - викликають "незначну стурбованість".