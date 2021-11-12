10 стран ЕС вызывают "очень большую обеспокоенность" из-за COVID-19 - агентство

По оценке Европейского центра контроля за заболеваниями (ECDC), ситуация с коронавирусом в 10 странах Европейского союза вызывает "очень большую обеспокоенность".

Об этом агентство заявило в своей последней еженедельной оценке рисков, сообщает "Европейская правда".

Агентство предупредило, что пандемия усиливается по всему континенту.

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"Общая эпидемиологическая ситуация... характеризовалась высоким и растущим общим уровнем регистрации случаев заболевания и низким, но медленно растущим уровнем смертности", - заявляет ECDC.

"Согласно прогнозам, в ближайшие две недели уровень регистрации случаев заболевания, уровень смертности, количество госпитализаций, в частности, в интенсивнцю терапию, увеличатся", - добавляется в оценке.

Агентство перечислило десять стран ЕС в наиболее проблемной категории. Это Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия, Нидерланды, Польша и Словения.

"Страны с более низким уровнем вакцинации по-прежнему страдают сильнее всего", - говорится в сообщении агентства.

13 стран - Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Норвегия, Румыния и Словакия - оцениваются как вызывающие "большую обеспокоенность".

Три страны – Кипр, Франция и Португалия – вызывают "умеренную обеспокоенность" и четыре страны – Италия, Мальта, Испания и Швеция – вызывают "незначительную обеспокоенность".