Як Франція змінює ставлення до України та хто є рушійною силою цих змін

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Наскільки правдива ця теза?

Як змінюється сприйняття у Франції України та російсько-українського конфлікту?

Всі ці питання редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поставив керівниці Центру Росії та нових незалежних держав Французького інституту міжнародних відносин Татіані Кастуєвій-Жан.

Відповіді французького політолога можна подивитися у новому відео на нашому YouTube-каналі, а також прочитати у статті Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ.

Головні тези Татіани Кастуєвої-Жан:

"Довгий час Україну не вирізняли серед інших пострадянських країн. Проте 2014 рік це ставлення змінив, вивів Україну з російського фокусу та дозволив їй зайняти якесь самостійне місце. Втім, Україна залишається недостатньо відомою, немає розуміння, що в ній відбувається і як вона еволюціонує, і при цьому російська призма залишається дуже виразною".

"Звісно, ​​коли у Франції говорять про Україну, завжди спливають дві проблеми: корупція та олігархія".

"Французький бізнес більш проукраїнський – він працює в Україні і вважає цей ринок цікавим і дуже перспективним".

"У Франції є така собі завороженість сильним лідером Путіним. При цьому якщо в середньому десь 20-25% французів позитивно оцінюють Путіна, то серед республіканців, а це права партія, цей відсоток сягає 35%. Серед крайніх правих партій – і до 50%".

"Для Макрона Росія – велика країна, де Франція має чималі економічні інтереси. Це партнер, якого не можна оминути в жодному політичному досьє. І в кишені Росії лежать ключі від дипломатичних успіхів, якими Франція хотіла б похвалитися. Це і Сирія, і Лівія, і Близький Схід.

Сьогодні на російських найманців Франція натикається на Малі, де у неї – традиційні інтереси. Тому Париж намагається знайти баланс, хоч би як стратегічно це не було складно".

"Щодо активного втручання РФ у нинішні вибори [президентські 2022 року - ЄП.], то варто зазначити, що порівняно з 2018 роком ситуація змінилася.

Втручання РФ у попередні французькі вибори стало визнаним фактом. І це дуже вплинуло на подальші кроки".

Що можуть змінити нові президентські вибори, які відбудуться у квітні наступного року, читайте у статті Юрія Панченка Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ.

Або дивіться цікаву відеоверсію інтерв’ю на нашому YouTube-каналі.