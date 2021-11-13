Как Франция меняет отношение к Украине и кто является движущей силой этих изменений

Франция традиционно считается скептически настроенной на европейские перспективы Украины и дружественной к РФ. Насколько правдив этот тезис?

Как меняется восприятие во Франции и российско-украинского конфликта?

Все эти вопросы редактор ЕвроПравды Юрий Панченко задал руководительнице Центра России и новых независимых государств Французского института международных отношений Татьяне Кастуевой-Жан.

Ответы французского политолога можно посмотреть в новом видео на нашем YouTube-канале, а также прочитать в статье Чуть менее пророссийская: кто во Франции разрушает стереотипы об Украине и РФ.

Главные тезисы Татьяны Кастуевой-Жан:

"Долгое время Украину не выделяли среди других постсоветских стран. Однако 2014 год это отношение изменил, вывел Украину из российского фокуса и позволил ей занять какое-то самостоятельное место. Впрочем, Украина остается недостаточно известной, нет понимания, что в ней происходит и как она эволюционирует, и при этом российская призма остается очень внятной".

"Конечно, когда во Франции говорят об Украине, всегда возникают две проблемы: коррупция и олигархия".

"Французский бизнес более проукраинский – он работает в Украине и считает этот рынок интересным и очень перспективным".

"Во Франции есть такая завороженность сильным лидером Путиным. При этом если в среднем где-то 20-25% французов положительно оценивают Путина, то среди республиканцев, а это правая партия, этот процент достигает 35%. Среди крайних правых партий - и до 50%".

"Для Макрона Россия – большая страна, где Франция имеет немалые экономические интересы. Это партнер, которого нельзя обойти ни в одном политическом досье. И в кармане России лежат ключи от дипломатических успехов, которыми Франция хотела бы похвастаться. Это и Сирия, и Ливия, и Ближний Восток.

Сегодня на русских наемников Франция наталкивается на Мали, где у нее традиционные интересы. Поэтому Париж пытается найти баланс, как бы стратегически это ни было сложно".

"Касательно активного вмешательства РФ в нынешние выборы [президентские 2022 года - ЕП.], то стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом ситуация изменилась.

Вмешательство РФ в предыдущие французские выборы стало признанным фактом. И это оказало большое влияние на дальнейшие шаги".

Что могут изменить новые президентские выборы, которые состоятся в апреле следующего года, читайте в статье Юрия Панченко Чуть менее пророссийская: кто во Франции разрушает стереотипы об Украине и РФ.

Или смотрите интересную видеоверсию интервью на нашем YouTube-канале.