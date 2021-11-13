Путін заявив, що Лукашенко теоретично може перекрити газопровід в Європу

Президент РФ Владімір Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко гіпотетично може перекрити транзит газу до Європи, але висловив сподівання, що до цього не дійде.

Про це пише "Комерсант", повідомляє "Європейська правда".

"Це завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло б розвитку наших відносин з Білоруссю", — сказав Путін.

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Він додав, що вперше чує про таку ініціативу і Лукашенко раніше не натякав на неї. "Але він може, мабуть. Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи.

За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

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