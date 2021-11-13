Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газопровод в Европу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко гипотетически может перекрыть транзит газа в Европу, но выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Об этом пишет "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

"Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью", — сказал Путин.

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Он добавил, что в первый раз слышит о такой инициативе и Лукашенко раньше не намекал ему на нее. "Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он просто не в сердцах это сказал", — добавил Путин.

Ранее Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа в случае расширения санкций из-за миграционного кризиса. Господин Путин сказал, что "ничего хорошего в этом нет", но технически у Белоруссии такая возможность есть.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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