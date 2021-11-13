В Австрії новий максимум щоденних випадків коронавірусу

В Австрії за добу підтвердили 13 152 нових випадків зараження коронавірусом, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

За останні 24 години було проведено 314 620 ПЛР-тестів, рівень позитивних становить 4,18 відсотка.

У лікарнях нині проходять лікування у звичайних палатах 2282 пацієнти з коронавірусом. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 421 пацієнт.

Крім того, органи охорони здоров'я повідомили про 48 нових випадків смерті, пов'язаних з COVID-19, загалом за час пандемії загинуло 11 689 осіб.

Уряд Австрії в неділю, ймовірно, оголосить рішення ввести локдаун для людей, які не були повністю вакциновані від коронавірусу.

Раніше цього тижня провінція Верхня Австрія оголосила, що планує запровадити карантин для нещеплених від коронавірусу з понеділка на тлі стрімкого зростання кількості інфікованих.