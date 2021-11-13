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В Австрии новый максимум ежедневных случаев коронавируса

Суббота, 13 ноября 2021, 16:46

В Австрии за сутки подтвердили 13 152 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

За последние 24 часа было проведено 314 620 ПЦР-тестов ПЦР, уровень положительных составляет 4,18 процента.

В больницах в настоящее время проходят лечение в обычных палатах 2282 пациента с коронавирусом. В отделениях интенсивной терапии находится 421 пациент.

Кроме того, органы здравоохранения сообщили о 48 новых случаях смерти, связанных с COVID-19, в в целом за время пандемии погибло 11 689 человек.

Правительство Австрии в воскресенье, вероятно, объявит решение ввести локдаун для людей, которые не были полностью вакцинированы от коронавируса.

Ранее на этой неделе провинция Верхняя Австрия объявила, что планирует ввести карантин для непривитых от коронавируса с понедельника на фоне стремительного роста инфицированных.

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