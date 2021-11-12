Австрія в неділю затвердить локдаун для нещеплених

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що уряд країни, ймовірно, ухвалить в неділю рішення ввести локдаун для людей, які не були повністю вакциновані від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Шалленберг не сказав, коли локдаун набуде чинності, але дві федеральні землі, які найбільше постраждали від цієї хвилі інфекцій, Верхня Австрія та Зальцбург, у понеділок запровадять цей крок у себе.

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Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциновано проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і цей погляд підтримує ультраправа Партія свободи, третя за величиною в парламенті.

"Мета чітко зрозуміла: що ми дамо "зелене світло" цієї неділі для загальнонаціонального локдауну нещеплених", - заявив Шалленберг на пресконференції, додавши, що відділення інтенсивної терапії стають все більш заповененими.

"Розвиток такий, що я не думаю, що розумно чекати… Ми зробимо цей крок зараз, і я хочу, щоб ми зробили цей крок у неділю та на національному рівні для всіх дев'яти земель", - сказав він.

Шалленберг заявив у четвер, що нещеплені зіткнуться з тими ж обмеженнями на щоденне пересування, що й уся країна під час трьох локдаунів минулого року.

Шалленберг хоче уникнути додаткових обмежень для вакцинованих, щоб спонукати незгодних до вакцинації.