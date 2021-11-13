Суд у Латвії відхилив першу скаргу на обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Латвійський суд відхилив позов приватних осіб, які намагаються оскаржити правила Кабінету міністрів, що визначають обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для низки професій.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Скаргу подала чиновниця Міністерства добробуту Сандра Руцька разом із чоловіком та донькою. Це перший позов щодо обов'язкової вакцинації, розглянутий у латвійських судах.

У ході розгляду позову суд визнав, що обов'язок вакцинуватися обмежує права особи на приватне життя, вільний вибір професії та робочого місця відповідно до своєї кваліфікації та здібностей.

Проте, оцінюючи обставини справи, суд дійшов висновку, що обов'язок вакцинуватися відповідає закону та має під собою легітимну мету. Йдеться про нагальну соціальну необхідність захищати права інших людей.

З одного боку, це захист епідеміологічної безпеки суспільства, з іншого боку, забезпечення безперервності важливих державних функцій на користь суспільства. Таким чином, обмеження пропорційні. Суд дійшов висновку, що ці цілі не можна досягти іншими шляхами, які меншою мірою обмежують права та інтереси людей.

Тобто, користь, яку отримує суспільство від обов'язкової вакцинації більша, ніж шкода, завдана порушенням прав особи.

Позивачі намагалися поставити під сумнів дані Центру профілактики та контролю захворювань про ефективність вакцин, однак суд зазначив, що при оцінці обставин справи керувався зокрема безліччю наукових публікацій.

Суд не зважив на занепокоєння позивачів щодо безпеки вакцин, оскільки позивачі керувалися загальними сумнівами, не вказавши на жодне порушення, допущене при видачі дозволу на продаж вакцин.

Нагадаємо, депутати Сейму Латвії, які не мають сертифіката COVID-19, з понеділка не зможуть брати участь у пленарних засіданнях, а також у засіданнях комісій парламенту.

Раніше уряд Латвії затвердив нові правила, згідно з якими для щеплених і перехворілих на коронавірус з 15 листопада скасують багато обмежень.