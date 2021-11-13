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Суд в Латвии отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию от COVID-19

Суббота, 13 ноября 2021, 17:52

Латвийский суд отклонил иск частных лиц, пытающихся оспорить правила Кабинета министров, определяющие обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Жалобу подала чиновница Министерства благосостояния Сандра Руцкая вместе с мужем и дочерью. Это первый иск по обязательной вакцинации, рассмотренный в латвийских судах.

В ходе рассмотрения иска суд признал, что обязанность вакцинироваться ограничивает права человека на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места в соответствии со своей квалификацией и способностями.

Однако, оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что обязанность вакцинироваться соответствует закону и преследует легитимную цель. Речь идет о неотложной социальной необходимости защищать права других людей.

С одной стороны, это защита эпидемиологической сохранности общества, с другой стороны, обеспечение непрерывности принципиальных государственных функций в пользу общества. Таким образом, ограничения пропорциональны. Суд пришел к выводу, что эти цели нельзя достичь другими путями, в меньшей степени ограничивающими права и интересы людей.

То есть, польза, которую получает общество от обязательной вакцинации больше, чем вред, причиненный нарушением прав личности.

Истцы пытались подвергнуть сомнению данные Центра профилактики и контроля заболеваний об эффективности вакцин, однако суд отметил, что при оценке обстоятельств дела руководствовался в частности множеством научных публикаций.

Суд не учел обеспокоенность истцов о безопасности вакцин, поскольку истцы руководствовались общими сомнениями, не указав ни одно нарушение, допущенное при выдаче разрешения на продажу вакцин.

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Латвия Вакцины
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