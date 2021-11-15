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Держдеп: Лукашенко створює кризу і для відволікання від дій РФ довкола України

Понеділок, 15 листопада 2021, 07:54

Державний секретар США Ентоні Блінкен допустив, що одна з цілей штучної міграційної кризи на польському кордоні, створеної Александром Лукашенком - відволікати увагу світу від діяльності Росії біля українських кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками розмови Блінкена з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Головною темою розмови була ситуація на білорусько-польському кордоні, а також Україна в контексті безпеки у регіоні загалом.

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"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і мають на меті відволікти увагу від діяльності Росії біля кордонів України. Держсекретар Блінкен та глава МЗС Рау рішуче засудили використання вразливих людей як інструмента і закликають Лукашенка звернути увагу на ключову причину санкцій Заходу - заперечення прав людини і фундаментальних свобод для білоруського народу. 

Зазначається, що Блінкен також подякував Польщі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"США, Польща та інші союзники і партнери об’єднані позицією щодо необхідності значних наслідків для Москви за її військову агресію і зловмисну діяльність у регіоні", - додають у комюніке. 

Як відомо, ситуація на кордоні Білорусі й Польщі особливо загострилася з 8 листопада, коли туди підійшла велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. 

Через ситуацію на польсько-білоруському кордоні Польща почала обговорювати з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

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