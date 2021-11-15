Госдеп: Лукашенко создает кризис и для отвлечения от действий РФ вокруг Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что одна из целей искусственного миграционного кризиса на польской границе, созданного Александром Лукашенко – отвлекать внимание мира от деятельности России возле украинских границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам разговора Блинкена с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Главной темой разговора была ситуация на белорусско-польской границе, а также Украина в контексте безопасности в регионе.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, создают раскол и преследуют цель отвлечь внимание от деятельности России у границ Украины. Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование уязвимых людей как инструмента и призывают Лукашенко обратить внимание на ключевую причину санкций Запада - отрицание прав человека и базовых свобод для белорусского народа.

Отмечается, что Блинкен также поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"США, Польша и другие союзники и партнеры объединены позицией о необходимости значительных последствий для Москвы за её военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе", - добавляют в коммюнике.

Как известно, ситуация на границе Беларуси и Польши особенно обострилась с 8 ноября, когда туда подошла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. В Варшаве опасаются, что белорусская сторона готовит мигрантов к массовому силовому прорыву границы.

Из-за ситуации на польско-белорусской границе Польша начала обсуждать с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора.

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