Блінкен і глава МЗС Франції поговорили про військову діяльність РФ довкола України

Діяльність Росії поблизу українських кордонів була головною темою розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Про це йдеться у комюніке Держдепу, пише "Європейська правда".

Розмова відбулася ще у суботу 13 листопада, але комюніке оприлюднили наступного дня.

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Як зазначив речник держдепу Нед Прайс, Блінкен і Ле Дріан обговорювали "повідомлення про тривожну військову діяльність Росії в та довкола України і їхню непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Також обговорювали спільні дії щодо ядерної програми Ірану.

Жан-Ів Ле Дріан у своїй заяві розповів, що говорили про "ситуацію в Україні у контексті нинішньої напруги та іранське питання і підхід до відновлення перемовин з Іраном".

Je me suis entretenu ce soir avec mon homologue 🇺🇸 @SecBlinken pour évoquer la situation en #Ukraine, dans le contexte des tensions actuelles, et le dossier iranien, à l’approche de la reprise des négociations avec l’Iran.@francediplo @francediplo_EN @franceintheus — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) November 13, 2021

Глава МЗС Франції повідомив також, що говорив з польським колегою Збігнєвом Рау, висловивши підтримку Польщі у зв’язку з використанням Лукашенком мігрантів як інструменту тиску. "У понеділок ЄС винесе питання санкцій на розгляд Ради міністрів закордонних справ ЄС", - зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС закликав Євросоюз вжити заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій. У понеділок 15 листопада він також візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.