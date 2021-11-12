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Кулеба в Брюсселі зустрінеться з главами МЗС Німеччини і Франції, щоб активізувати "Нормандію"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада у Брюсселі зустрінеться з очільниками МЗС Німеччини і Франції для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Зустріч відбудеться в рамках робочого візиту Кулеби до Брюсселя, де він візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства.

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Кулеба зустрінеться з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном, "аби скоординувати кроки задля активізації роботи Нормандського формату та просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", зазначили у міністерстві.

Крім того, під час візиту глава МЗС України проведе переговори із керівництвом НАТО, ключовою темою яких стануть практичні кроки підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні.

Програма візиту також передбачає зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо, двосторонні зустрічі з представниками інституцій ЄС та міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.

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Німеччина МЗС
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