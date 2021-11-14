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Британія готова перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення Росії - The Mirror

Неділя, 14 листопада 2021, 15:58

Британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив у неділю, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на публікацію видання.

Підрозділи SAS (​​Special Air Service) та парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до країни протягом кількох годин, відзначає видання.

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Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та глава МІ-6 повідомили британському уряду, що президент Росії Владімір Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Зараз формуються британські сили у складі членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків", заявило джерело видання.

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Напруга у Східній Європі зростає після того, як ЄС звинуватив Білорусь у створенні міграційної кризи на кордоні з Польщею. Ця суперечка загрожує загостренням між Росією та НАТО.

Путін попередив, що незаплановані навчання НАТО в Чорному морі становлять серйозний виклик для Москви, і що Росія не має нічого спільного з кризою на кордоні Білорусі.

Американські чиновники раніше попередили європейських союзників про потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

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