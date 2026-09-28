Лідер французьких ультраправих заперечив, що робив антисемітські висловлювання

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла в понеділок заперечив повідомлення розслідувального веб-сайту Mediapart, в якому стверджувалося, що понад десять років тому він робив антисемітські висловлювання в приватних повідомленнях, назвавши ці звинувачення «грубими вигадками».

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Ця публікація з’явилася на тлі того, як ультраправа партія Барделли «Національне об’єднання», чия кандидатка у президенти Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях напередодні виборів наступного року, намагається позбутися расистського іміджу та налагодити тісні зв’язки з Ізраїлем.

«Я офіційно заперечую звинувачення на мою адресу з боку Mediapart, яке приписує мені божевільні та антисемітські висловлювання, які я нібито зробив, коли був неповнолітнім. Це, очевидно, грубі фальсифікації», – написав Барделла в X. Він зазначив, що доручив своєму адвокату вжити «всіх необхідних заходів» проти Mediapart.

У опублікованій у понеділок статті Mediapart зазначив, що проаналізував десятки приватних повідомлень за 2013–2015 роки – перші роки кар’єри Барделли в «Національному фронті», попереднику партії «Національне об'єднання» – які, на думку видання, свідчать про систематичне використання антисемітської та конспірологічної риторики.

Mediapart процитувало одне повідомлення, в якому, за словами видання, Барделла стверджував, що «всі банки належать євреям».

Це лівоорієнтоване видання, яке має довгу історію викриття політичних скандалів у Франції, заявило, що самостійно підтвердило автентичність приватних повідомлень, а також спиралося на свідчення колишніх колег по партії, яких воно назвало за іменами та ініціалами прізвищ.

31-річний Барделла став обличчям десятирічних зусиль «Національного об'єднання» з «демонізації» або нормалізації свого іміджу. Він був фактичним кандидатом партії на президентських виборах до липня, коли апеляційний суд дозволив Ле Пен балотуватися на посаду президента, і стане прем’єр-міністром Франції, якщо вона переможе на виборах наступного року.

Ле Пен, спілкуючись із журналістами в понеділок, заявила, що, на її думку, ця публікація може бути «лише фейком, маніпуляцією, брудним трюком». Вона зазначила, що очікує, що Барделла найближчим часом подасть позов про наклеп, додавши, що їй немає про що говорити зі своїм молодим протеже.

Зазначимо, що Ле Пен вже раніше заявляла, що, на її думку, Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

19 вересня двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" – Марін Ле Пен, яка є головною кандидаткою на посаду президента, і Жордан Барделла – у спільній заяві зайняли тверду позицію щодо Москви.