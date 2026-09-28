Удар РФ по кордону з Польщею, реакція на обстріл Києва, відставка Вучича: новини дня

Російські загарбницькі війська знову вдарили поряд з пунктом пропуску "Ягодин", а також обстріляли Київ.

Посол США в НАТО зазначив, що удари України вглиб Росії наближають переговори, а Папа Римський закликає "поступитися деякими позиціями" заради миру в Європі.

Антикорупційний орган Угорщини розпочав розслідування кількох справ часів прем’єрства Віктора Орбана. Крім того, прем’єра Угорщини Петера Мадяра позбавили імунітету у справі про "крадіжку" телефона.

Все важливе і цікаве за понеділок, 28 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Удар РФ по кордону з Польщею

Дроновий удар з боку Росії пошкодив приміщення КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею.

"Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", – поінформував голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Польща підіймала військову авіацію, а також припиняла роботу аеропортів Жешува і Любліна через атаку РФ на Україну.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російський реактивний дрон влучив по українській території приблизно за два кілометри від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську.

За його словами, порушення польського повітряного простору не відбулося.

Реакція на обстріл Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві, внаслідок якого, за попередніми даними, загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Вона висловила підтримку рятувальникам, які ведуть пошуки людей, що опинилися в пастці в будівлі Національної академії наук України, а також родинам і близьким жертв жахливих атак по всій країні.

"Сьогодні наука стала мішенню для Росії… Ми солідарні з ними. І з усіма українцями. Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

В МЗС Німеччини звернули увагу, що удар був здійснений у безпосередній близькості до німецького посольства.

"Ми найрішучіше засуджуємо російський удар безпілотниками по Національній академії наук у самому центрі Києва. Росія знову нехтує життями цивільних осіб, спричиняючи загиблих і поранених – навіть у безпосередній близькості від нашого посольства", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що країна і надалі підтримуватиме Україну.

Генсек Ради Європи Ален Берсе засудив серію останніх російських атак на Україну, зокрема, удар по будівлі Національної академії наук України.

Він назвав останні російські атаки безглуздими і жорстокими.

"Наші думки – з українським народом, зокрема з нашими колегами з київського офісу, які продовжують мужньо й рішуче протистояти цим атакам. Ми й надалі домагатимемося притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Безкарність не переможе", – написав Берсе в Х.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна терміново потребує посилення систем протиповітряної оборони на тлі збільшення кількості російських ударів.

Папа Римський закликав до поступок

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

А посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що українські далекобійні удари вглиб російської території допомагають наблизити Москву та Київ до столу переговорів про завершення війни.

Папа Римський Лев XIV закликав "проявити мужність у переговорах" та "бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру" в Європі.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас звернула увагу на те, чим можуть обернутися поступки України територіями.

Вона наголосила, що гуманітарна криза в Олешках "чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях".

"Тобто коли дехто каже: чому б їм просто не віддати території, це звучить так легко, чи не так? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – заявила Каллас.

Навчальні центри для ЗСУ

ЄС продовжив мандат тренувальної місії EUMAM для України ще на 2 роки, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

"Держави-члени погодили перший крок стратегічного перегляду EUMAM, продовживши нашу місію для України ще на два роки", – заявила вона.

Каллас також повідомила, що ЄС продовжить "створення координаційної ланки в Києві, зосереджуючись на уроках поля бою та зміцненні військової освіти".

Нагадаємо, головне завдання місії EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, Місія Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України) – навчання українських військовослужбовців: індивідуальна підготовка, злагодження підрозділів і спеціалізовані тренування.

Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург профінансують модернізацію двох навчальних центрів для військових на території України.

Також стало відомо, що Нідерланди виділять 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.

Щодо нових санкцій ЄС проти Росії

У Євросоюзі наклали санкції на причетних до депортації українських дітей до Росії, а також на суддів, які не допустили до виборів російських опозиціонерів.

У Литві почали діяти національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як Європейський Союз виключив їх зі своїх "чорних списків".

За даними Euractiv, Євросоюз буде складно ухвалити 22-й пакет санкцій проти РФ через незгоду країн-членів.

Загрози для Європи

Євросоюз готує новий надзвичайний протокол безпеки проти загроз з Росії, а також посилює механізм реагування на космічні загрози.

Єврокомісія виділяє 325 млн євро на п’ять оборонних проєктів, до яких долучена й Україна, а Польща отримає понад 600 млн євро відшкодування за зброю для України.

Винищувачі F-18 проводили бойові стрільби в Естонії. Таллінн заклав у бюджет 2,2 млрд євро на оборону, зокрема на посилення протиповітряної оборони.

Винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали літаки РФ над країнами Балтії.

У Британії обмежили повітряний простір над авіабазою з військами США.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що війська США до нас повернуться, але в Європі їх стане менше.

Польський медцентр зазнав кібератаки, а у Швейцарії внаслідок кібератаки викрали дані суспільного мовника.

Суд в Естонії засудив прокремлівського активіста до семи років тюрми, а у Польщі оголосили вирок білорусу, якого звинуватили у плануванні диверсії.

Щодо ультраправих в Європі

У Франції переобрали понад половину Сенату, ультраправі Ле Пен посилили позиції, а президент країни Емманюель Макрон закликає Європу протистояти "поверненню націоналізму".

У партії канцлера Фрідріха Мерца вірять, що зростання популярності ультраправих у Німеччині можна спинити. Тим часом в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" заявили, що готують форум з Росією і США, де обговорять відновлення "Північного потоку".

Агентство Reuters пише, що німецькі спецслужби остерігаються витоку даних до РФ після перемоги ультраправих на виборах.

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