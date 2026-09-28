ЗМІ: Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на конкретні поступки в ядерній сфері

Президент США Дональд Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені іранські кошти в обмін на конкретні кроки Ірану щодо ядерної програми.

Про це стало відомо Axios від кількох американських посадовців, передає "Європейська правда".

Повідомлення про можливе послаблення санкцій з’явилося на тлі того, як посередники з Катару та Пакистану цього тижня знову намагаються досягти угоди між двома ворогуючими країнами.

Наразі позиції сторін щодо ключових питань значно розходяться. Іран хоче, щоб переговори зосередилися на Ормузькій протоці та морській блокаді з боку США, тоді як адміністрація Трампа вимагає від Ірану погодитися на поступки в ядерній сфері.

Проте ця пропозиція дає проблиск надії на дипломатичний прорив після того, як Трамп відхилив останню пропозицію Ірану.

У понеділок в Нью-Йорку посередники зустрічаються з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, щоб обговорити пропозицію Катару, щодо якої сторони вели переговори протягом останніх кількох днів.

Очікується, що катарські посередники зустрінуться з представниками адміністрації Трампа пізніше в понеділок або у вівторок, щоб спробувати досягти прориву.

Американський посадовець, обізнаний з ходом непрямих переговорів, назвав їх "позитивними та конструктивними" і зазначив, що Іран "дав зрозуміти, що готовий до гнучкості в ядерних питаннях".

Однак посадовець також зауважив, що розбіжності все ще залишаються, і наголосив, що угоди не буде, "доки не будуть вирішені ядерні питання".

"Сторони досі не дійшли згоди щодо термінів виконання зобов’язань та того, хто першим має вжити певних кроків", – зазначив він.

"Інтенсивність судноплавства в Ормузькій протоці продовжує зростати, а блокада та санкції й надалі послаблюють позиції Ірану. Позиція США щодня зміцнюється, а президент Трамп залишається терплячим і повністю відданим своїй меті – не допустити, щоб Іран коли-небудь отримав ядерну зброю", – сказав посадовець.

Він додав, що Білий дім скептично ставиться до обіцянок Ірану та звинуватив іранців у порушенні останнього меморандуму про взаєморозуміння через обстріл комерційних суден у Ормузькій протоці в липні.

"Цього разу США потребують гарантій, що Іран має серйозні наміри, а не просто намагається вийти зі складної ситуації, в якій опинився", – зазначив посадовець.

Дональд Трамп раніше висловив упевненість, що його країна виграє конфлікт з Іраном "дуже скоро".

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану, передану американській стороні під час непрямих переговорів, що відбулися в Нью-Йорку.