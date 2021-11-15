Столтенберг запросив Кулебу на міністерську зустріч НАТО у Ризі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив главу МЗС України Дмитра Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу у Ризі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час спільної пресконференції з українським міністром у Брюсселі.

"Я радий запросити вас до Риги для участі у зустрічі міністра закордонних справ країн НАТО наступного місяця", - сказав Столтенберг.

На зустріч також запрошено главу МЗС Грузії.

"Це важливий сигнал сам по собі і чудова можливість для наших дискусій", - зазначив у свою чергу Кулеба.

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудуться у Ризі, Латвія, у вівторок, 30 листопада, та середу, 1 грудня 2021 року.