Столтенберг пригласил Кулебу на министерскую встречу НАТО в Риге
Понедельник, 15 ноября 2021, 13:18
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встречу министров иностранных дел стран Альянса в Риге.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским министром в Брюсселе.
"Я рад пригласить вас в Ригу для участия во встрече министра иностранных дел стран НАТО в следующем месяце", - сказал Столтенберг.
На встречу также приглашен глава МИД Грузии.
"Это важный сигнал сам по себе и отличная возможность для наших дискуссий", - отметил в свою очередь Кулеба.
Заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоятся в Риге, Латвия, во вторник, 30 ноября, и среду, 1 декабря 2021 года.
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