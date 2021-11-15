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Глава МЗС Литви запропонував зробити аеропорт Мінська безпольотною зоною

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:13

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував зробити аеропорт Мінська зоною, забороненою для польотів, щоб тут не приземлявся жоден літак із нелегальними мігрантами.

Про це він заявив перед міністерською зустріччю у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Найважливіше питання для нас - це ситуація на литовсько-польському кордоні, і сьогодні ми це обговоримо, сконцентруємося на питанні санкцій, але я пропоную піти далі, нам потрібно зробити аеропорт Мінська безпольотною зоною принаймні на деякий час. Ми повинні гарантувати, щоб літаки, якими прибувають люди, які бажають мігрувати, незаконно перетнути кордон, не приземлялися в Мінську або в будь-яких інших аеропортах Білорусі", - сказав Ландсбергіс.

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Європейський союз у понеділок затвердив критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Конкретний список осіб та організацій під санкціями буде сформований пізніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

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