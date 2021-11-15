Глава МИД Литвы предложил сделать аэропорт Минска бесполетной зоной

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил сделать аэропорт Минска зоной, запрещенной для полетов, чтобы здесь не приземлялся ни один самолет с нелегальными мигрантами.

Об этом он заявил перед министерской встречей в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Самый важный вопрос для нас - это ситуация на литовско-польской границе, и сегодня мы это обсудим, сконцентрируемся на вопросе санкций, но я предлагаю пойти дальше, нам нужно сделать аэропорт Минска бесполетной зоной по крайней мере на некоторое время. Мы должны гарантировать, чтобы самолеты, которыми прибывают люди, желающие мигрировать, незаконно пересечь границу, не приземлялись в Минске или в любых других аэропортах Беларуси", - сказал Ландсбергис.

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Европейский Союз в понедельник утвердил критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Конкретный список лиц и организаций под санкциями будет сформирован позже.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут попасть глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.