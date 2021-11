Білорусь: під нові санкції ЄС за міграційну кризу потраплять 30-40 осіб і організацій - ЗМІ

Під нові санкції Європейського Союзу проти білоруського режиму у зв’язку з міграційною кризою на кордоні потраплять від 30 до 40 осіб та організацій.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Як відомо, глави МЗС Євросоюзу на зустрічі в понеділок обговорюють розширення санкцій щодо Мінська через загострення міграційної кризи на кордонах Польщі та Литви.

"Дискусія щодо Білорусі між міністрами закордонних справ Євросоюзу завершилася. Є політична підтримка нового пакету санкцій. Остаточні деталі ще доведеться опрацювати, але очікується, що під санкціями будуть близько 30-40 осіб та організацій", - розповів журналіст у своєму Twitter.

