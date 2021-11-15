ЄС запровадив санкції проти 4 нових міністрів уряду Сирії

Європейський союз у понеділок запровадив санкції проти чотирьох міністрів, нещодавно призначених до сирійського уряду.

Про це йдеться у рішенні Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Сьогоднішнє рішення доводить до 287 перелік осіб, на яких накладено заборону на поїздки та заморожування активів. У перелік також включено 70 суб’єктів господарювання, які підлягають заморожуванню активів.

Санкції, які зараз діють проти сирійського режиму, були введені у 2011 році у відповідь на насильницькі репресії проти сирійського цивільного населення. Вони також націлені на компанії та відомих бізнесменів, які отримують вигоду від їхніх зв’язків із режимом.

Обмежувальні заходи також включають заборону на імпорт нафти, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, які зберігаються в ЄС, а також обмеження на експорт обладнання та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також обладнання та технологій для моніторингу або перехоплення інтернет- або телефонного зв'язку.

Метою санкцій ЄС є тиск на сирійський режим, щоб він припинив репресії та пішов на переговори про тривале політичне врегулювання сирійської кризи відповідно до резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.