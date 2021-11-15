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ЕС ввел санкции против четырех новых министров правительства Сирии

Понедельник, 15 ноября 2021, 15:56

Европейский Союз в понедельник ввел санкции против четырех министров, недавно назначенных в сирийское правительство.

Об этом говорится в решении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Сегодняшнее решение приводит перечень до 287 лиц, на которых наложен запрет на поездки и замораживание активов. В перечень также включены 70 субъектов хозяйствования, подлежащих замораживанию активов.

Санкции, действующие сейчас против сирийского режима, были введены в 2011 году в ответ на насильственные репрессии против сирийского гражданского населения. Они также нацелены на компании и известных бизнесменов, получающих выгоду от их связей с режимом.

Ограничительные меры также включают запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание хранящихся в ЕС активов сирийского центрального банка, а также ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.

Целью санкций ЕС является давление на сирийский режим, чтобы он прекратил репрессии и пошел на переговоры о длительном политическом урегулировании сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

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