У Франції повернули обов'язкове носіння масок в початковій школі

Через погіршення епідемічної ситуації з 15 листопада носіння масок знову стало обов'язковим у початкових школах по всій Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RFI.

Раніше цей захід вже діяв у 61 департаменті з найгіршими епідеміологічними показниками, тепер же діти віком від 6 до 11 років знову мають носити маски у школі по всій країні.

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Таким чином, усі французькі школярі, від молодших до старших, відтепер повинні носити маски в класах та інших шкільних приміщеннях.

Захід не стосується дошкільних груп, які діти у Франції відвідують, починаючи з трьох років.

Про посилення маскового режиму у школах міністерство освіти оголосило після чергового телевізійного звернення президента Еммануеля Макрона 9 листопада.

Обов'язкове носіння масок у початковій школі почали скасовувати у Франції у вересні, на тлі зниження числа нових випадків зараження коронавірусом. З того часу масковий режим у школах повернули до більш ніж половини департаментів.

10 листопада Еммануель Макрон оголосив про нові вимоги до вакцинації, згідно з якими з 15 грудня паспорти вакцинації осіб віком 65 років і більше не будуть дійсними, якщо їм не було зроблено ревакцинацію.