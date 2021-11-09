КС Франції визнав законним продовження використання ковід-сертифікатів до липня 2022 року

Конституційна рада Франції, що фактично виконує роль конституційного суду, своїм висновком підтвердила продовження дії "паспортів здоров’я" до кінця липня 2022 року, але при цьому визнала надмірним дозвіл директорам навчальних закладів запитувати інформацію про вакцинаційний статус учнів.

Як повідомляє Le Figaro, відповідний висновок оприлюднили 9 листопада, пише "Європейська правда".

Члени Конституційної ради вирішили, що положення прийнятого в п’ятницю проєкту щодо протидії епідемії в тій частині, що стосується інформації про щеплення учнів, є "непропорційним посяганням на право поваги до приватного життя".

У той же час, вони дійшли висновку, що дозвіл уряду і далі за потреби використовувати ковід-сертифікати як перепустку є "збалансованим рішенням", що враховує цілі захисту охорони здоров’я і збереження прав і свобод громадян.

Нагадаємо, 5 листопада Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, проголосувала за те, щоб дозволити уряду продовжувати застосовувати режим COVID-перепусток до 31 липня наступного року.

Франція однією з перших у ЄС почала вимагати ковід-сертифікат, що посвідчує щеплення від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу, як перепустку для доступу до низки послуг і закладів, а для медиків і працівників сфери піклування вакцинація стала обов'язковою.

Попри масштабні протести десятки вихідних поспіль, уряд не відступився від свого рішення.

На цей час в країні повністю щеплені майже 81% дорослого населення. Це один з найвищих показників у ЄС.

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