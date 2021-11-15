Во Франции вернули обязательное ношение масок в начальной школе

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 ноября ношение масок снова стало обязательным в начальных школах по всей Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RFI.

Ранее эта мера уже действовала в 61 департаменте с худшими эпидемиологическими показателями, теперь же дети от 6 до 11 лет снова должны носить маски в школе по всей стране.

Читайте также КС Франции признал законным продление использования ковид-сертификатов до июля 2022 года

Таким образом, все французские школьники, от младших до старших, теперь должны носить маски в классах и других школьных помещениях.

Мера не касается дошкольных групп, которые во Франции посещают, начиная с трех лет.

Об усилении масочного режима в школах министерство образования объявило после очередного телевизионного обращения президента Эммануэля Макрона 9 ноября.

Обязательное ношение масок в начальной школе стали отменять во Франции в сентябре, на фоне снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. С тех пор масочный режим в школах вернули в более чем половине департаментов.

10 ноября Эммануэль Макрон объявил о новых требованиях к вакцинации, согласно которым с 15 декабря паспорта вакцинации лиц в возрасте 65 лет и больше не будут действительны, если им не была сделана ревакцинация.