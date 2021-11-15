Боррель: п’ятий пакет санкцій проти Білорусі політично схвалено

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у понеділок політично затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми погодилися розширити сферу дії санкційного режиму щодо Білорусі. Відтепер ми зможемо вводити санкції проти більшої кількості людей відповідно до їхньої діяльності з організації цих польотів з низки країн в Білорусь, і (організацію їх доправки - Ред.) до кордонів країн-членів.

У той же час ми погодили схвалення нового пакету санкцій, який вже буде п’ятим. Він буде фіналізований у найближчі дні", - сказав Боррель.

Глава дипломатії ЄС не став називати імена осіб чи організацій, які потраплять під санкції, проте наголосив, що "пакет отримав політичне схвалення".

За його словами, ЄС таким чином зможе карати осіб, відповідальних за експлуатацію мігрантів.

За даними ЗМІ, під нові санкції ЄС за міграційну кризу потраплять 30-40 осіб і організацій.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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