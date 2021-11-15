Боррель: пятый пакет санкций против Беларуси политически одобрен

Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник политически утвердили пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы согласились расширить сферу действия санкционного режима в отношении Беларуси. Отныне мы сможем вводить санкции против большего количества людей в соответствии с их деятельностью по организации этих полетов из ряда стран в Беларусь, и (организацию их доставки - Ред.) к границам стран-членов.

В то же время мы согласовали одобрение нового пакета санкций, который уже будет пятым. Он будет финализирован в ближайшие дни", – сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС не стал называть имена лиц или организаций, которые попадут под санкции, однако отметил, что "пакет получил политическое одобрение".

По его словам, ЕС таким образом сможет наказывать лиц, ответственных за эксплуатацию мигрантов.

По данным СМИ, под новые санкции ЕС за миграционный кризис попадут 30-40 человек и организаций.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

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