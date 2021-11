Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу

Глава Євроради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили безпекову ситуацію вздовж кордонів України та міграційну кризу в Білорусі.

Про це Мішель та Зеленський розповіли у своїх офіційних Twitter-акаунтах у понеділок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі спільних глобальних і регіональних викликів партнерство між ЄС і Україною є непохитним", - зазначив глава Європейської ради.

Discussed with president @ZelenskyyUa the security situation along Ukraine’s border and the Belarus migration crisis. Our EU-Ukraine partnership is unwavering in the face of shared global and regional challenges. pic.twitter.com/mCG1U9cCyb

"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - розповів про розмову Володимир Зеленський.

Discussed with @CharlesMichel the situation on the 🇪🇺-🇧🇾 border and other security challenges in the region. Agreed to coordinate the next steps. We must act together against hybrid attacks.