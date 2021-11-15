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Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу

Понеділок, 15 листопада 2021, 20:38

Глава Євроради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили безпекову ситуацію вздовж кордонів України та міграційну кризу в Білорусі. 

Про це Мішель та Зеленський розповіли у своїх офіційних Twitter-акаунтах у понеділок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"На тлі спільних глобальних і регіональних викликів партнерство між ЄС і Україною є непохитним", - зазначив глава Європейської ради.

"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - розповів про розмову Володимир Зеленський.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС на засіданні у понеділок затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою. Його буде фіналізовано найближчим часом.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Крім того, у ЄС заявляють про стривоженість через рух військ РФ до кордону з Україною.

Франція і Німеччина 15 листопада заявили, що Росію чекають серйозні наслідки у разі нової спроби підриву ціліснісності України.

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Зеленський Донбас та ОРДЛО Білорусь Росія
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