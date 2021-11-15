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Боррель заявив про стривоженість ЄС через рух військ РФ до кордону з Україною

Понеділок, 15 листопада 2021, 19:03

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запевнив Україну у підтримці її територіальної цілісності та суверенітету на тлі "тривожної" інформації про переміщення російських військ до кордону.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання глав МЗС країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже пильно стежимо за безпековою ситуацією на східному кордоні України. Були попередження і факти, які викликають тривогу, щодо переміщення військ до російсько-українського кордону. Це дуже важливо для нас, викликає тривогу і ми пильно за цим слідкуємо" - сказав Боррель.

Він запевнив, що підтримка Європейським союзом суверенітету і територіальній цілісності України непохитна.

Після останнього військового нарощування на кордоні з Україною російські війська були відведені, однак вони лишили багато важкого обладнання, тому здатні розгортатися швидко. Це лише переміщування людей, а не важкого обладнання" - зазначив Боррель.

"Попереднього разу військове нарощування викликало у нас велику тривогу і цього разу створюється таке ж враження" - додав він.

При цьому Боррель не став говорити про можливий  зв’язок між діями режиму Білорусі у питанні розпалювання міграційної кризи на кордонах ЄС і переміщування російських військ до кордону з Україною.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

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Донбас та ОРДЛО Боррель
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