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Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на границе Украины и миграционный кризис

Понедельник, 15 ноября 2021, 20:38

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью вдоль границ Украины и миграционный кризис в Беларуси.

Об этом Мишель и Зеленский рассказали в своих официальных Twitter-аккаунтах в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".

"На фоне общих глобальных и региональных вызовов партнерство между ЕС и Украиной непоколебимо", - отметил глава Европейского совета.

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - рассказал о разговоре Владимир Зеленский.

Напомним, министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом. Он будет финализирован в ближайшее время.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

Кроме того, в ЕС заявляют о встревоженности из-за движения войск РФ к границе с Украиной.

Франция и Германия 15 ноября заявили, что Россию ждут серьезные последствия в случае новой попытки подрыва целостности Украины.

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