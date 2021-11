Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на границе Украины и миграционный кризис

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью вдоль границ Украины и миграционный кризис в Беларуси.

Об этом Мишель и Зеленский рассказали в своих официальных Twitter-аккаунтах в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".

"На фоне общих глобальных и региональных вызовов партнерство между ЕС и Украиной непоколебимо", - отметил глава Европейского совета.

Discussed with president @ZelenskyyUa the security situation along Ukraine’s border and the Belarus migration crisis. Our EU-Ukraine partnership is unwavering in the face of shared global and regional challenges. pic.twitter.com/mCG1U9cCyb

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - рассказал о разговоре Владимир Зеленский.

Discussed with @CharlesMichel the situation on the 🇪🇺-🇧🇾 border and other security challenges in the region. Agreed to coordinate the next steps. We must act together against hybrid attacks.