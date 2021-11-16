Навіщо Лукашенку міграційна криза

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пішов на різке загострення "шантажу мігрантами". Навіщо це йому? Як ця криза виглядає зсередини Білорусі? Що білоруси думають про нинішнє загострення та якими є їхні настрої?

Ці питання редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поставив відомому білоруському журналісту Валерію Калиновському. Відповіді на них можна не тільки прочитати у нашій статті Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу, а й послухати на нашому YouTube-каналі.

Основні тези Валерія Калиновського:

На думку Калиновського, Лукашенко використовує міграційну кризу для декількох цілей. По-перше, щоб Європа поступилася та скасувала санкції, з ним почали розмовляти та визнавати легітимним президентом. По-друге, щоб відволікти і Білорусь, і міжнародну спільноту від внутрішньої кризи, від проблеми нелегітимності самого Александра Лукашенка, від того, що не було чесних виборів і що він і надалі утримує владу в незаконний спосіб.

"За будь-якого сценарію подальшого розвитку подій нинішня ситуація – програшна для Лукашенка".

"Зараз режим підготувався до нових санкцій. Створюються нові компанії, часто якісь одноденки, які мають оминути обмеження".

"Близько десяти мігрантів вже загинули на кордоні. І це вже трагедія. Очевидно, смертей буде більше – насуваються холоди, а людей на кордоні збирається все більше".

"Проте є й набагато небезпечніший сценарій. Ситуація загострюється, і справа поступово йде до стрілянини".

"Фактично і Лукашенко, і Путін – як пацани в пітерській підворітні. Традиційна тактика – гопники висилають наперед малого, щоб він показав себе та позадирався, проте за спиною стоїть хтось великий, готовий вступити у бійку".

"Хто тепер демонструє мускули? Вже не Лукашенко, а Путін".

"В останній місяць у Білорусі з’явилися дві російські бази авіаційні ППО і ВПС... Росія добивалася цього багато років, але Лукашенко цього не хотів. Тепер Путін отримав своє".

"Формально в інтеграції РФ та Білорусі немає якогось прориву, але поступки з боку Мінська йдуть одна за одною".

Більше про міграційну кризу очами відомого білоруського журналіста читайте у матеріалі Юрія Панченка Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу. Також інтерв’ю можна подивитися на нашому YouTube-каналі.