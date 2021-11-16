Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Навіщо Лукашенку міграційна криза

Аналітика коротко
Вівторок, 16 листопада 2021, 10:30

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пішов на різке загострення "шантажу мігрантами". Навіщо це йому? Як ця криза виглядає зсередини Білорусі? Що білоруси думають про нинішнє загострення та якими є їхні настрої?

Ці питання редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поставив відомому білоруському журналісту Валерію Калиновському. Відповіді на них можна не тільки прочитати у нашій статті Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу, а й послухати на нашому YouTube-каналі.

Основні тези Валерія Калиновського:

На думку Калиновського, Лукашенко використовує міграційну кризу для декількох цілей. По-перше, щоб Європа поступилася та скасувала санкції, з ним почали розмовляти та визнавати легітимним президентом. По-друге, щоб відволікти і Білорусь, і міжнародну спільноту від внутрішньої кризи, від проблеми нелегітимності самого Александра Лукашенка, від того, що не було чесних виборів і що він і надалі утримує владу в незаконний спосіб.

"За будь-якого сценарію подальшого розвитку подій нинішня ситуація – програшна для Лукашенка".

"Зараз режим підготувався до нових санкцій. Створюються нові компанії, часто якісь одноденки, які мають оминути обмеження".

"Близько десяти мігрантів вже загинули на кордоні. І це вже трагедія. Очевидно, смертей буде більше – насуваються холоди, а людей на кордоні збирається все більше". 

"Проте є й набагато небезпечніший сценарій. Ситуація загострюється, і справа поступово йде до стрілянини".

"Фактично і Лукашенко, і Путін – як пацани в пітерській підворітні. Традиційна тактика – гопники висилають наперед малого, щоб він показав себе та позадирався, проте за спиною стоїть хтось великий, готовий вступити у бійку". 

"Хто тепер демонструє мускули? Вже не Лукашенко, а Путін".

"В останній місяць у Білорусі з’явилися дві російські бази авіаційні ППО і ВПС... Росія добивалася цього багато років, але Лукашенко цього не хотів. Тепер Путін отримав своє".

"Формально в інтеграції РФ та Білорусі немає якогось прориву, але поступки з боку Мінська йдуть одна за одною".

Більше про міграційну кризу очами відомого білоруського журналіста читайте у матеріалі Юрія Панченка Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу. Також інтерв’ю можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини

Щоби здолати кризу, Польща порушує права людей. Але в іншому разі наслідки кризи можуть бути ще масштабнішими...
16 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Отруєння минулим: чому Україна та Польща не можуть вийти з історичного конфлікту

Спільна історія залишається темою, конфліктною і для України, і (особливо) для Польщі. Чому час для вирішення цієї суперечки вже втрачено?
16 листопада 2021 — Наталя Іщенко, журналіст, політоглядач

Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу

Навіщо Лукашенко пішов на таке різке загострення "шантажу мігрантами"? І до якої межі у конфлікті з Європою його буде підтримувати Путін?
15 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда