Зачем Лукашенко миграционный кризис

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пошел на резкое обострение "шантажа мигрантами". Зачем ему это? Как этот кризис выглядит изнутри Беларуси? Что белорусы думают о нынешнем обострении и каковы их настроения?

Эти вопросы редактор "Европейской правды" Юрий Панченко задал известному белорусскому журналисту Валерию Калиновскому. Ответы на них можно не только прочитать в нашей статье Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу, но послушать на нашем YouTube-канале.

Основные тезисы Валерия Калиновского:

По мнению Калиновского, Лукашенко использует миграционный кризис для нескольких целей. Во-первых, чтобы Европа уступила и упразднила санкции, с ним начали разговаривать и признавать легитимным президентом. Во-вторых, чтобы отвлечь и Беларусь, и международное сообщество от внутреннего кризиса, от проблемы нелегитимности самого Александра Лукашенко, от того, что не было честных выборов и что он и дальше удерживает власть незаконным способом.

"При любом сценарии дальнейшего развития событий нынешняя ситуация – проигрышная для Лукашенко".

"Сейчас режим подготовился к новым санкциям. Создаются новые компании, часто какие-то однодневки, которые должны обойти ограничения".

"Около десяти мигрантов уже погибли на границе. И это уже трагедия. Очевидно, смертей будет больше – надвигаются холода, а людей на границе собирается все больше".

"Однако есть и гораздо более опасный сценарий. Ситуация обостряется, и дело постепенно идет к стрельбе".

"Фактически и Лукашенко, и Путин – как пацаны в питерской подворотне. Традиционная тактика – гопники высылают заранее малыша, чтобы он показал себя и позадирался, однако за спиной стоит кто-то большой, готовый вступить в драку".

"Кто теперь демонстрирует мускулы? Уже не Лукашенко, а Путин".

"В последний месяц в Беларуси появились две российские авиационные базы ПВО и ВВС... Россия добивалась этого много лет, но Лукашенко этого не хотел. Теперь Путин получил свое".

"Формально в интеграции РФ и Беларуси нет какого-либо прорыва, но уступки со стороны Минска идут одна за другой".

Больше о миграционном кризисе глазами известного белорусского журналиста читайте в материале Юрия Панченко Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу. Также интервью можно посмотреть на нашем YouTube канале.