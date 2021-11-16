Напад з ножем у потязі в Баварії: слідство не виключає ісламістський мотив

Прокуратура Мюнхена не виключає, що напад з ножем у потязі на півдні Німеччині міг мати ісламістське підґрунтя після того як спочатку слідство відкинуло версію теракту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Frankfurter Algemeine Zeitung.

На ісламістське підґрунтя вказує вміст облікового запису обвинуваченого 27-річного сирійця у Facebook та пропагандистські відео "Ісламської держави" (ІД), які були знайдені під час обшуку його будинку, повідомила генпрокуратура у Мюнхені у вівторок. Не можна виключати ісламістський мотив цього вчинку, вважають там.

Тому розслідування візьме на себе Центральне управління по боротьбі з екстремізмом і тероризмом.

6 листопада чоловік напав з ножем на пасажирів потяга з Пассау до Гамбурга і поранив чотирьох з них.

Досі правоохоронні органи припускали, що чоловік страждає на психічні розлади. Після нападу його доставили до психіатричної лікарні. На момент вчинення правопорушення експерти визнали його неосудним. Але для остаточної оцінки цього питання необхідно скласти детальний протокол, заявив прокурор.

Тим часом вилучені документи будуть додатково перевірені. Також мають бути заслухані інші свідки.